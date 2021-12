'Leoa' baiana estreia no UFC contra adversária alemã

Prestes a entrar no octógono do UFC pela primeira vez, a baiana Amanda Nunes tem como primeiro desafio a alemã Sheila Gaff neste sábado, 3, no UFC Rio 4, no card preliminar. "É um sonho que estou realizando. É uma oportunidade e vou abraçar. Treinei muito e estou preparada para fazer o melhor", garantiu a 'Leoa', como é apelidada a baiana.

Natural de Pojuca, a 67 km da capital Salvador, Amanda chegou a se aventurar como jogadora de futebol antes de decidir pela carreira de lutadora. Amanda tenta se recuperar da derrota na última luta. A Leoa perdeu para Sarah Alelio, em janeiro, pelo evento de MMA feminino Invicta FC. Com o resultado, passou a ter três derrotas no cartel de dez lutas, e sete vitórias.

Já a alemã, de 23 anos, perdeu em sua estreia no UFC. A luta foi feita em abril, quando a americana Sarah McCaan a venceu.Sheila tem cartel de 16 lutas, com 10 vitórias, cinco derrotas e um empate. "Dizem que essa lutadora alemã é agressiva, vem para cima. Igual a mim. Sendo assim, uma das duas vai cair", analisou a Leoa.

Sheila Gaff também mandou recado: "Não me intimido com a torcida contra. Sei encarar bem a situação", minimizou Gaff.

