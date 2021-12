Léo se prepara para fazer 'jogo da vida' no Corinthians

O atacante Léo, que tem apenas 18 anos e foi revelado nas categorias de base do Corinthians, deve ser escalado como titular pelo técnico Tite para a partida de domingo, contra o Náutico, no Pacaembu, pelo Brasileirão. E o garoto já disse estar preparado para disputar "o jogo da vida".

Tite tem vários desfalques para montar o ataque corintiano no domingo. Alexandre Pato está na seleção brasileira, enquanto Paolo Guerrero foi para a peruana. Além disso, Emerson terá que cumprir suspensão. Assim, Léo deve entrar no time para formar a linha de frente com Romarinho.

O elenco corintiano conta com apenas mais dois atacantes, o chinês Zizao e o garoto Paulo Victor. E até os meias que poderiam jogar mais adiantado não estarão disponíveis na partida de domingo: Renato Augusto se recupera de contusão, enquanto Douglas também irá cumprir suspensão.

"A expectativa é muito grande. Vou tentar dar meu máximo para que o professor Tite me coloque de novo. Estou preparado para jogar. Para mim, é o jogo da vida", avisou Léo, que ainda não teve grandes oportunidades no time principal do Corinthians desde que foi promovido da base.

Ainda desconhecido da maior parte da torcida corintiana, Léo tratou de revelar suas características durante a entrevista desta quinta-feira, quando falou sobre a possibilidade de ser escalado no domingo. "Eu prefiro jogar aberto pelo lado esquerdo, mas tanto faz. O importante é estar em campo", disse o garoto.

adblock ativo