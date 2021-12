Lenda japonesa do judô está no Brasil para ministrar treinamento no COB

Misato Nakamura, técnica da seleção japonesa de judô, está no Brasil para ministrar um treinamento para atletas e treinadores dentro do Curso de Alto Rendimento (CEAR Excelência), promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O módulo inicia nesta segunda-feira e vai até o dia 13 de setembro.

"Ultimamente estou ganhando experiência para ensinar judô e este curso será uma ótima oportunidade para mim. Gostaria de compartilhar a minha experiência de ser atleta da seleção japonesa e de ensinar judô para os atletas novos", explicou Misato, que foi tricampeã mundial na categoria até 52kg nas edições de Roterdã (2009), Paris (2011) e Astana (2015) da competição.

Ela é muito conhecida em seu país e também no Brasil. Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, venceu Erica Miranda na disputa da medalha de bronze. "Minha primeira vez aqui foi em um Grand Slam no Rio, em 2010. Lutei com duas atletas do Brasil e uma delas foi a Erica Miranda. A partir desse momento, lutei varias vezes com ela e a última vez foi nos Jogos Olímpicos, na disputa de bronze. É impressionante que ela foi uma das melhores atletas do mundo por muito tempo. É uma das judocas que mais admiro."

Além do bronze no Rio, Misato ganhou também outro terceiro lugar, na Olimpíada de Pequim, em 2008. Sua experiência será usada para aperfeiçoar a modalidade no Brasil. "Quero aproveitar para aprender as diferenças de treinos e mentalidades com o meu país. Meu clube, Mitsui Sumitomo, já recebeu varias atletas brasileiras e temos uma boa relação. Também conheço a Yuko Fujii, técnica da seleção masculina, e tenho muito orgulho dela como uma mulher japonesa."

Voltado para as modalidades olímpicas, o CEAR Excelência começou no ano passado com a ginástica artística e é um programa desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, área de Educação do COB. Pelo judô, reuniu profissionais como Yuko Fujii, Mario Tsutsui, técnico da seleção feminina, e os treinadores Antônio Carlos Pereira (Kiko) e Geraldo Bernardes, entre outros.

O foco de todos é possibilitar um bom desempenho do Brasil nos Jogos de Tóquio. Para Misato, a disputa do judô será algo muito especial na Olimpíada em seu país. "É um evento que reúne todos os atletas fortes do mundo. E judô é uma das maiores modalidade. Espero que todos os competidores, não só do Japão, mas do mundo todo, tenham um ótimo desempenho no ginásio que estará cheio de torcedores."

