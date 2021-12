Lenda do MMA, Kevin Randleman morre aos 44 anos nos EUA

O ex-campeão do UFC Kevin Randleman, um dos astros da organização na década de 1990, morreu na noite de quinta-feira, 11, nos Estados Unidos (EUA). Aos 44 anos, ele enfrentava uma pneumonia e estava hospitalizado, quando sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

Kevin 'The Monster' Randleman (O Monstro), como foi apelidado, foi um atleta de wrestling de destaque nos EUA, vencendo três vezes a competição mais tradicional da modalidade no país.

Em 1996, ele foi para o MMA e rapidamente fez fama. Suas primeiras oito lutas foram em competições no Brasil. Em 1999, ele fez sua estreia no UFC. No mesmo ano, conquistou o título após derrotar Pete Williams por pontos.

