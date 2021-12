Lenda do judô, japonês Toshihiko Koga morre de câncer aos 53 anos

Uma das lendas do judô, o japonês e campeão olímpico nos jogos de Barcelona em 1992, Toshihiko Koga, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 53 anos, vítima de um câncer. Ele residia no município de Kawasaki, cidade vizinha a Tóquio, capital do Japão.

De acordo com a imprensa japonesa, Koga havia sido hospitalizado temporariamente, em 2020, para realizar em caráter de emergência uma cirurgia para a retirada de um rim que ficou comprometido em detrimento doença.

Além do ouro em 1992, o judoca ainda havia conquistado a medalha de prata em nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, três títulos mundiais (Belgrado 1989, Barcelona 1991 e Chiba 1995) e um um bronze no Mundial de Essen, em 1987.

Referência do esporte no Brasil, o judoca Flávio Canto homenageou a lenda japonesa em suas redes sociais. O brasileiro conquistou a medalha de bronze em sua primeira Olimpíada, Atenas 2004, coincidentemente a última de Koga.

"A sua última olimpíada foi minha primeira. Ele já era uma lenda e eu apenas mais uma vítima do seu mágico tokui waza. Toshihiko Koga, você inspirou toda a nossa geração. Vai em paz, meu amigo", escreveu Canto.

Além de ser uma referência no judô mundial, Toshihiko ainda se caracterizou por conseguir executar com perfeição o golpe ‘Ippon Seoi Nage’. Koga ainda chegou a comandar a equipe nacional feminina de judô e estava na lista de personalidades para participar do revezamento da tocha olímpica em Saga, sua cidade natal.

