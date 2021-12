Lençóis recebe abertura da temporada de Mountain Bike

Uma das cidades tombadas pelo Patrimônio Histórico, na Bahia, Lençóis (localizada a 427 km de Salvador) receberá a 1ª etapa do Campeonato Baiano de Mountain Bike. A prova será realizada neste domingo, 22, e terá largada às 9h na Praça Horácio de Matos. O percurso da competição abrange aproximadamente6 km por volta, que inclui passagens por estradas, single track e por dentro da histórica cidade.

As inscrições e filiações serão feitas a partir do sábado, 21, das 18 às 19h na Pousada Diamantina, ou no dia da prova das 7h30 às 8h. A taxa é de R$ 50 para todas as categorias. Estará isento do pagamento do valor, atletas que se inscreverem nas modalidades juvenil, júnior e veterano, contanto que estejam filiados Confederação Baiana de Ciclismo (FBC).

Atletas que forem se filiar na FBC devem levar a ficha do cadastro preenchida juntamente com todos os documentos (Xerox do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico).

