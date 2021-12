Lena Ribeiro é ouro para o Brasil no Stand-Up Race

O Brasil começou a sexta-feira, 2, nos Jogos Pan-americanos com o pé direito. Lena Ribeiro conquistou o ouro no Stand-Up Race com uma pitada de sorte. A brasileira estava há cerca de 30 segundos atrás de Candice Appleby, dos Estados Unidos, disputando a segunda posição com a portorriquenha Mariecarmen Rivera, quando uma forte onda derrubou todas as três. Lena conseguiu se recuperar mais rápido, subir na prancha e surfar passando pelas duas concorrentes e chegar à areia para completar a prova na primeira colocação.

Lena terminou o percurso de cinco quilômetros na praia de Punta Rocas com o tempo de 33:25.7. Appleby ficou na segunda colocação com 34:03.9 e Rivera completou o pódio com 34:38.0.

