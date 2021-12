Leleco está pronto para enfrentar 'Cara de Sapato' no UFC

No UFC Fight Night 94, que será realizado no próximo dia 17 (sábado), em Hidalgo, no Texas (EUA), a luta principal será entre os americanos Dustin Poirier e Michael Johnson. Mas, no card, tem um duelo entre brasileiros que promete: o baiano Leonardo 'Leleco' encara o carioca Antonio Carlos 'Cara de Sapato'.

Leleco tem cartel de 11 triunfos, dois reveses e um "No Contest". Ele fez apenas uma luta no Ultimate e foi derrotado por Anthony Smith.

