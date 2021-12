Leleco enfrenta Cara de Sapato no UFC Fight Night 94

Na próxima terça-feira, 2, o lutador baiano Leleco Guimarães, de 34 anos, viaja para os Estados Unidos, onde no dia 17 de setembro, pelo UFC Fight Night 94, encara o também brasileiro Antônio Carlos Júnior, o Cara de Sapato, pela categoria médio (até 84 kg).

"Vou com toda força para cima dele. Dá para meter a mão no Cara de Sapato pra ele virar Cara de Tamanco", prometeu o baiano, que conta com o apoio do Mr. Frozen. Sal&Brasa, CCI Intercâmbio e academias MMA Master (EUA) e LG Sistem (Brasil).

Em sua última luta, Leleco perdeu por pontos para o americano Antony Smith e quer descontar em alguém. "E vai ser no Cara de Sapato, que é paraibano e tem um bom jiu-jitsu, foi até campeão mundial, mas levo fé na minha técnica, na minha raça", avisou o baiano.

A princípio, ele treina em Miami. Depois vai para Hildago, no Texas, local do combate.

