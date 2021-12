Leitores de A TARDE ganham ingressos para lançamento do uniforme do Bahia

Cinco leitores de A TARDE receberam pares de ingressos para acompanhar de perto o lançamento da nova coleção da Lotto para os uniformes do Bahia, que acontece na noite desta quarta-feira, 18, no Shopping Paralela. Eles enviaram fotos vestindo a camisa do tricolor e foram premiados pela criatividade.

Além disso, ganharam uma camisa exclusiva do novo uniforme do clube. São eles: Ronei Dias, Rogério Oliveira, Arilde Junior, Edmar Martins e Victor Hugo. Os vencedores devem mandar e-mail para promocoes@grupoatarde.com.br ou ligar para 3340-8763, até às 15h desta quarta, para fazer o cadastro que dará acesso ao evento e obterem informações sobre a retirada do prêmio.

Nas pistas – Na primeira semana de agosto, A TARDE promoveu um concurso cultural sobre a Stock Car em que os participantes responderam um questionário impresso no jornal. Foi eleita Kelen Souza de Araújo, que, coincidentemente, é assinante de A TARDE.

Em um carro da equipe Eurofarma RC, acompanhado do piloto Ricardo Maurício, Kelen deu uma volta no sábado, 14, além de acompanhar os treinos classificatórios e a corrida.

