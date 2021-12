Leitor de A TARDE passa a ter caderno diário sobre esporte

Em um ano de grandes acontecimentos, como Copa das Confederações, a reinauguração da Fonte Nova e a presença da dupla Ba-Vi na Série A, o leitor de A TARDE ganha a partir deste sábado, 19, um caderno exclusivo de esportes. O A TARDE Esporte Clube circulará diariamente com foco nos eventos locais e ampla cobertura de competições no Brasil e no Mundo.

Em sua primeira edição, o ATEC trará um especial com a apresentação da Copa do Nordeste. No domingo é a vez do Baianão 2012. "O caderno sempre foi um dos suplementos mais lidos e prestigiados de A TARDE. Tem uma legião de fiéis leitores. Após um período de recesso, está voltando com tudo: informações exclusivas, reportagens originais e criativas, colunas de prestígio, belas fotos e uma programação visual muito atraente. Nosso compromisso é dar um presente diário aos nossos leitores", afirma Marcelo Machado, editor-coordenador.

O novo ATEC continua com suas seções e colunistas. A "Coluna do Tostão", aos domingos e quartas-feiras; "Grand Prix', de Reginaldo Leme, aos sábados; "Acréscimos", de Luiz Teles, às terças, e "Toco e Vou", de Marcio Menezes, às sextas. A seção "Panorama da Copa" segue às sextas-feiras, e "Viagem no Tempo", às quintas.

"Vamos fazer alterações importantes também no Placar Giramundo. Dentro da seção, sempre às sextas-feiras, teremos uma agenda de eventos esportivos. Nosso objetivo é deixar o nosso caderno mais ágil, útil e prazeroso para o leitor de A TARDE", diz Luiz Teles, editor-assistente.

Outro aspecto importante é destacado pelo editor-assistente Marcio Menezes. "A volta da produção de uma capa diária será motivo de satisfação tanto para nós, jornalistas, como para o nosso leitor. Nela, poderemos tratar do assunto principal da edição com mais qualidade e plasticidade."

