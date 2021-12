Leipzig vence Tottenham em jogo de ida das oitavas da Champions

O RB Leipzig deu um passo importante rumo às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer por 1 a 0 em Londres um Tottenham dizimado pelas lesões, nesta quarta-feira, 19, no jogo de ida das oitavas de final.

O atacante Timo Werner foi o autor do gol de pênalti, aos 13 da segunda etapa, que deu a vitória ao atual vice-campeão alemão, que foi bem superior ao Tottenham durante a maior parte do jogo e só não venceu por um resultado maior devido à grande atuação do goleiro francês Hugo Lloris.

Ao que tudo indica, os Spurs do técnico português José Mourinho dificilmente conseguirão repetir a grande campanha na Champions da temporada passada, quando, sob o comando de Mauricio Pochettino, alcançaram a final da competição, sendo derrotados pelo Liverpool.

Sem poder contar com suas duas principais estrelas, o atacante Harry Kane e o meia Son Heung-min, ambos lesionados por várias semanas, o Tottenham tentará reverter o resultado negativo sofrido em casa no jogo de volta, no dia 10 de março na Alemanha.

O Leipzig do técnico Julian Nagelsmann deu um verdadeiro recital na capital inglesa, principalmente no primeiro tempo, no qual deu 11 chutes a gol, contra apenas três do Tottenham.

Domínio alemão

Desde o apito inicial, o Leipzig saiu em busca de um grande resultado fora de casa e, com pouco mais de um minuto de jogo, já tinha criado quatro chances claras de marcar, entre elas um chute na trave do lateral espanhol Angeliño.

Em seguida, foi a vez de Patrick Shick cabecear rente ao gol de Lloris, aos 17 minutos, enquanto um chute forte de Werner de dentro da pequena área do Tottenham foi defendido pelo goleiro francês, ao 36.

Na volta do intervalo, o Tottenham mostrou um postura um pouco mais ofensiva e chegou a assustar o gol alemão aos 3 minutos em chute colocado de Lucas Moura defendido por Gulacsi.

Mas o Leipzig seguiu muito bem postado em campo e teve a atuação premiada aos 13 minutos do segundo tempo, com um pênalti infantil de Ben Davies sobre Konrad Laimer. Werner cobrou com categoria e abriu o marcador.

O gol possibilitou uma mudança de postura do Leipzig, que recuou, adotando um esquema mais defensivo para tentar ampliar a vantagem no placar em um contra-ataque, chamando o Tottenham para o campo do time alemão.

Nesse cenário, os Spurs tiveram uma última grande chance de pelo menos salvar um empate em uma cobrança de falta precisa do argentino Giovani Lo Celso, que obrigou Gulacsi a voar para fazer uma grande defesa.

