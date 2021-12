Leipzig vence Tottenham e jogará pela 1ª vez quartas da Champions

O Leipzig se classificou pela primeira vez em sua história para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer por 3 a 0 o Tottenham, finalista da última edição, nesta terça-feira, 10.

Com os portões abertos para um público de 42.000 espectadores, ao contrário de outros duelos das oitavas de final, que serão fechados devido à epidemia do novo coronavírus, os alemães, que haviam vencido o jogo de ida em Londres por 1 a 0 voltaram a dominar a partida com dois gols do atacante austríaco Marcel Sabitzer (aos 10 e 21 minutos) e um do meia sueco Emil Forsberg (87), que havia acabado de entrar em campo.

O experiente técnico português dos Spurs, José Mourinho, de 57 anos, vencedor da Liga dos Campeões em 2004 com o Porto e em 2010 comandando a Inter de Milão, desta vez perdeu a duelo de gerações contra o prodígio Julian Nagelsmann, que levou seu time às quartas de final, com apenas 32 anos de idade.

Nos dois primeiros gols, o Leipzig aproveitou a ineficácia defensiva do Tottenham. No primeiro, após um chute de Timo Werner, o próprio alemão deixou para Sabitzer, que soltou um disparo cruzado. O goleiro francês Hugo Lloris ainda tocou na bola com as mãos mas não conseguiu defender.

Oito minutos depois, o RB Leipzig teve um gol anulado devido a um impedimento de Timo Werner que entrou na pequena área e desviou um cruzamento rasteiro do lateral-esquerdo espanhol Angeliño.

Mas aos 22 minutos, o time alemão voltou a balançar as redes do Tottenham. O lateral marfinense Serge Aurier virou mal o jogo e Angeliño aproveitou, cruzando na cabeça do capitão Marcel Sabitzer. Lloris mais uma vez tocou na bola, sem conseguir evitar. Foi o quarto gol de Sabitzer na atual edição da Champions.

Spurs sem poder de fogo

Aos 41 minutos, o Tottenham finalmente teve uma chance, com o argentino Lo Celso, que fez uma bela jogada e chutou cruzado. Mas o goleiro húngaro Péter Gulácsi apareceu bem, fazendo uma boa defesa.

O primeiro tempo terminou com o Tottenham precisando de um milagre, ou seja, de três gols em 45 minutos, para avançar às quartas de final. Mas sem o capitão e líder Harry Kane, e nem o explosivo coreano Son Heung-min, não teve sequer chances claras de diminuir.

Aos 28 minutos, o brasileiro Lucas Moura avançou pela pela direita e deixou para Dele Alli, que chutou mal e Gulácsi não teve problemas para defender.

O terceiro gol, que decretou a classificação inédita do RB Leipzig, veio aos 42 minutos. Forsberg entrou em campo no lugar de Sabitzer, e em seu primeiro toque na bola, desviou para dentro do gol um cruzamento do incansável Angeliño, para a alegria da torcida alemã que agora espera para saber quem será o próximo adversário.

