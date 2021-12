Leicester City conquista o título inglês após empate em clássico londrino

O conto de fadas teve um final feliz. Aos 132 anos, o Leicester City surpreendeu alguns dos clubes mais ricos do mundo para faturar o título do Campeonato Inglês. A festa foi assistindo pela televisão ao empate por 2 a 2 no clássico entre Chelsea e Tottenham, nesta segunda-feira, em Stanford Bridge. O Tottenham precisava da vitória para evitar a festa antecipada do pequeno que encantou o mundo na temporada.

O clássico londrino foi quente o tempo todo e contou com várias discussões e jogadas ríspidas, a ponto de metade do time do Tottenham ter recebido cartão amarelo. Ainda sonhando com o título, o Tottenham abriu 2 a 0 no primeiro tempo e acabou levando o empate no fim. Cahill marcou aos 13 do segundo tempo e Hazard, num golaço, deu o título de bandeja para o Leicester.

A festa poderia ter ocorrido no domingo, quando o Leicester visitou o Manchester United em Old Trafford. Destemido, como foi durante todo o campeonato, o Leicester jogou de igual para igual com o gigante inglês e, se não conseguiu a vitória, ao menos comemorou o empate em 1 a 1.

Nesta segunda-feira, 2, só restava ao Tottenham ganhar. O empate deixou o time londrino com 70 pontos, contra 77 do campeão Leicester. Como só faltam duas rodadas para o fim da competição, não há mais como o time do norte da Inglaterra ser ultrapassado. Sábado, fará a festa contra o Everton, em casa.

O título é o primeiro do Leicester na elite do futebol inglês. O clube, um dos mais antigos da Grã-Bretanha, sempre viveu na gangorra entre a primeira e a segunda divisões, ainda que tenha ganho a Copa da Liga em 1963-64, em 1996-97 e em 1999-2000. Na temporada 2003-04, foi rebaixado para passar uma década inteira longe da elite.

O acesso quase veio em 2013, quando a equipe levou uma das mais épicas viradas da história do futebol, para o Watford, com direito a pênalti defendido nos acréscimos e gol no contra-ataque seguinte. O retorno para a Premier League aconteceu só em 2014, com o título da segunda divisão - chamada "Championship".

No ano passado, o time quase caiu, fechando o Campeonato Inglês no 14.º lugar. Nesta temporada, sob o comando do pouco cotado Cláudio Ranieri, a ideia era fugir do rebaixamento. Se no fim do primeiro turno a liderança parecia coisa de ocasião, um conto de fadas que logo seria confrontado com a realidade, ao longo do segundo turno o Leicester foi se consolidando como melhor time do campeonato.

Entre fevereiro e abril, foram cinco vitórias seguidas por 1 a 0. Mesmo quando não dava espetáculo, conseguia fugir da derrota. Foram só três revezes ao longo de 36 rodadas até aqui. O Tottenham também perdeu pouco (só quatro), mas vai ter que ficar mais um ano na fila.

Nesta segunda, abriu o placar num belo gol de Harry Kane, driblando o goleiro para fazer seu 25.º gol no campeonato, abrindo folga na tábua de artilheiros. O segundo gol, do coreano, Heung-Min Son, nasceu de uma falha na saída de bola do Chelsea. Parecia que o sonho seria adiado por um final de semana.

Na segunda etapa, porém, Cahill aproveitou a sobra depois de uma cobrança de escanteio, e deixou tudo igual. Aos 37, Diego Costa carregou a bola pelo meio e abriu para o chute preciso de Hazard, no ângulo esquerdo. Festa do belga e também da imensa torcida que o Leicester atraiu com seu conto de fadas.

