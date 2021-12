Lee é o titular no gol do Vitória contra o Vasco neste domingo

Com a contusão do goleiro Viáfara no dedo da mão direita, que o afasta do time por pelo menos 10 dias, o jovem Lee assume o posto na partida deste domingo, 8, contra o Vasco, às 18h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.



Lee segue a linha de grandes goleiros formados no Vitória, como Dida, Fábio Costa e Felipe. Titular na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Santos, na Vila Belmiro, o garoto teve boa atuação, defendendo até um pênalti cobrado por Neymar.

