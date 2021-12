Estadão Conteúdo Leclerc não se ilude com o 1º lugar nos treinos livres: 'Não acho que seja real'

Apesar da boa fase, o monegasco Charles Leclerc não se entusiasmou com o melhor tempo obtido nos dois treinos desta sexta-feira, no circuito de Monza, para o GP da Itália. O piloto da Ferrari espera por maior dificuldade na sessão classificatória que vai definir o grid neste sábado, às 10 horas (de Brasília).

"É agradável ser o mais rápido, mas não acredito que esta classificação seja real", disse Leclerc. "As Mercedes serão muito fortes", concluiu o vencedor da última etapa, no domingo passado, na Bélgica, que terá, junto com o companheiro Sebastian Vettel, a missão de ganhar a corrida mais importante do ano para a tradicional escuderia italiana, feito não conseguido desde 2010 com o espanhol Fernando Alonso.

Depois de liderar a primeira sessão pela manhã, debaixo de chuva, o piloto da Ferrari foi o melhor também em pista seca na atividade da tarde. Na melhor de suas 37 voltas, já pensando na corrida deste domingo, fez o tempo de 1min20s978. O ferrarista superou o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, por apenas 0s068 - o pentacampeão mundial e atual líder do campeonato cravou 1min21s046.

Sebastian Vettel, companheiro de Leclerc na Ferrari, concluiu o treino da tarde em terceiro lugar com o tempo de 1min21s179. Ficou à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que obteve a marca de 1min21s347, apenas três milésimos de segundo de vantagem para o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Os pilotos voltarão a acelerar em Monza neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas. A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Itália será às 10h10 do domingo.

