LeBron marca 25 no 1º quarto e Heat bate Cavaliers

O astro LeBron James mostrou mais uma vez que está disposto a levar o prêmio de MVP (sigla em inglês para "jogador mais valioso") da temporada para casa pela quinta vez. Com uma atuação incrível, o ala conduziu o Miami Heat à vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 100 a 96, na rodada de terça-feira, 18, da NBA, mesmo atuando fora de casa. Foram 43 pontos para o astro, sendo incríveis 25 apenas no primeiro quarto.

Diante de sua ex-equipe, LeBron igualou seu melhor primeiro quarto da carreira, já que no último dia 3 também havia marcado 25 pontos contra o Charlotte Bobcats (na ocasião terminou com 61). Somente no primeiro período, foram cinco bolas de três para o astro. Para completar, ele apareceu nos momentos finais da equilibrada partida, dando dois tocos e acertando seis lances livres nos últimos dois minutos.

O Heat ainda contou com os 21 pontos de Chris Bosh e os 14 de Ray Allen para vencer. Pelo lado do Cavaliers, que chegou a estar vencendo no terceiro quarto, o cestinha foi o armador Jarrett Jack, com 22 pontos. O brasileiro Anderson Varejão teve uma atuação de destaque, saindo do banco para marcar 16 pontos e 11 rebotes, mas acabou excluído com seis faltas.

Na briga por uma vaga nos playoffs do Oeste, o Golden State Warriors, sexto lugar na conferência, não teve trabalho para derrotar o frágil Orlando Magic por 103 a 89, mesmo com as ausências de Andrew Bogut e Andre Iguodala. Mais uma vez, o armador Stephen Curry foi o cestinha da equipe, com 23 pontos, e Klay Thompson e David Lee apareceram bem, marcando 20 pontos cada. Pelo Magic, destaque para os 15 pontos do pivô Nicola Vucevic.

As outras três partidas da noite foram definidas na prorrogação. Longe de seu melhor momento na temporada, o Portland Trail Blazers, quinto colocado no Oeste, teve muito trabalho, mas bateu o pior time da NBA. Atuando em casa, a equipe contou com os 26 pontos de Wesley Matthews e os 23 de Mo Williams para derrotar o Milwaukee Bucks por 120 a 115.

No duelo entre dois times que estão na zona de classificação do Leste, o Atlanta Hawks, oitavo colocado, bateu o Toronto Raptors por 118 a 113, com 34 pontos de Jeff Teague. Também na prorrogação, o Sacramento Kings venceu em casa o Washington Wizards por 117 a 111. Rudy Gay, DeMarcus Cousins e Isaiah Thomas marcaram 24 pontos cada.

