LeBron joga bem, mas Cavaliers é surpreendido pelo Nets na NBA

No confronto do líder do Leste com a segunda pior equipe da conferência, a zebra apareceu na rodada de quinta-feira da NBA. O Brooklyn Nets surpreendeu o Cleveland Cavaliers e conseguiu sua 20.ª vitória na temporada ao passar pelo time de LeBron James por 104 a 95, em casa.

A derrota foi a 21.ª da temporada e deixou o Cavaliers a apenas uma de distância do vice-líder do Leste, o Toronto Raptors. LeBron, no entanto, deixou a quadra como grande cestinha do confronto, com 30 pontos marcados.

Mas o astro do Cavaliers sumiu quando sua equipe mais precisava. Todos os seus pontos foram marcados nos primeiros três quartos, já que no último período ele errou todos os arremessos que tentou. Melhor para o Nets, que emendou uma sequência de 14 a 0, virou o placar e arrancou para a vitória.

O pivô Brook Lopez foi o maior responsável pela vitória, anotando 22 pontos. O armador Shane Larkin ainda contribuiu com 16, enquanto o ala Bojan Bogdanovic anotou 12 pelo lado vencedor.

Do lado do Oeste, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers fizeram um grande jogo, digno de duas equipes que deverão estar nos playoffs. O confronto, na Califórnia, só foi decidido no último segundo e J.J. Redick garantiu o triunfo ao Clippers por 96 a 94, para delírio da torcida.

O Clippers chegou a ter uma boa vantagem no primeiro tempo, mas viu o adversário cortá-la e deixar tudo igual. O último minuto de jogo foi um espetáculo. Com 24 segundos para o fim, Damian Lillard acertou linda bola de três, marcado, para deixar o Blazers na frente, mas Jamal Crawford respondeu na mesma moeda com 11 segundos no cronômetro.

O Blazers, então, teve uma última chance no ataque, mas não só não aproveitou, como deixou tempo no relógio para uma tentativa final do Clippers. Com 1,1 segundo, Chris Paul cobrou lateral para J.J. Redick, que acertou o arremesso e garantiu o triunfo.

Esta foi a 44.ª vitória na temporada do Clippers, quarto colocado do Oeste e praticamente classificado aos playoffs. O Blazers é o sexto, com 37, e também deve garantir uma das vagas.

A rodada de quinta ainda teve dois brasileiros em quadra. Raulzinho começou no banco e marcou cinco pontos nos 20 minutos em que atuou na derrota do Utah Jazz para o Oklahoma City Thunder por 113 a 91, fora de casa. Já Cristiano Felício foi titular e marcou seis pontos em 21 minutos na derrota do Chicago Bulls para o New York Knicks por 106 a 94, também fora de casa.

