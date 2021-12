LeBron e Durant lideram time ideal da temporada da NBA

Na véspera da abertura das finais entre San Antonio Spurs e Miami Heat, a NBA anunciou nesta quarta-feira, 4, a seleção ideal da temporada. Apenas um dos finalistas entrou no quinteto: LeBron James, do time da Flórida. O grupo também é liderado por Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, que já tinha sido eleito anteriormente o melhor jogador do campeonato.

Na eleição com a participação de 125 jornalistas que fazem a cobertura da liga norte-americana de basquete, o quinteto ideal ainda tem Chris Paul (Los Angeles Clippers), James Harden (Houston Rockets) e Joakim Noah (Chicago Bulls).

Durant foi o único escolhido por unanimidade, ao receber 125 votos para integrar o time ideal da temporada. LeBron James, por sua vez, teve o nome mencionado 124 vezes. Depois, aparecem, pela ordem, Noah (101), Paul (86) e Harden (73).

A eleição também formou o segundo melhor time da temporada da NBA, com Tony Parker (San Antonio Spurs), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Love (Minnesota Timberwolves), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Dwight Howard (Houston Rockets).

E o terceiro time da temporada foi formado por Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Goran Dragic (Phoenix Suns), Paul George (Indiana Pacers), LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) e Al Jefferson (Charlotte Bobcats).

adblock ativo