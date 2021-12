Não faltou os temperos necessários para um Ba-Vi na partida desta quinta-feira, 20, em Pituaçu, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Teve gol, provocações, briga e polêmicas no triunfo do Bahia por 2 a 1. Porém, quem levou vaga para a final foi o Vitória, que venceu a primeira partida por 2 a 0 e podia perder por um gol de diferença. O adversário do Leão na busca pelo segundo título da categoria é o Inter, que despachou o Santos.

Moysés Suzart Leãozinho perde clássico, mas vai à final da Copa do Brasil

Não faltou emoção do primeiro ao último segundo do clássico. No terceiro minuto de jogo, o Bahia, que precisava vencer por dois gols, mostrou que estava vivo. Após falha na saída de bola, Jeam aproveitou, arrancou pela esquerda e chutou cruzado. Um susto para a torcida do Vitória, um alento para os tricolores.

Mesmo levando gol no início, o Vitória não se abateu e até criou mais que o rival, apesar do equilíbrio. Aos oito minutos, Léo quase marca de cabeça após cruzamento de Euller. O goleiro Jean salvou outras duas oportunidades do Rubro-Negro.

Porém, foi o Bahia quem balançou a rede novamente. Após três tentativas em cobrança de escanteio, com direito a bola no travessão e grande defesa do goleiro Ronaldo, na quarta o Tricolor ampliou. Aos 25 do primeiro tempo, Jeam ajeita de cabeça para o zagueiro Robson marcar.

Com o resultado, a vaga para a decisão seria disputada nos pênaltis. No entanto, a euforia tricolor durou apenas três minutos. Aos 28, o Vitória diminuiu o marcador. Após cobrança de escanteio, Maracás ficou com a sobra na área e estufou as redes, garantindo a classificação do Leão.

