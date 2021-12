Tudo parecia a favor do Universo/Vitória no segundo jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), diante do Campo Mourão: jogando em casa, no Ginásio Poliesportivo Cajazeiras, com apoio da torcida e vindo de um triunfo acachapante na casa do adversário no primeiro jogo, o time tinha o cenário perfeito para abrir 2 a 0 na série.

Da Redação

Leão vira jogo maluco e abre 2 a 0 nas oitavas do NBB

Na noite de terça-feira, 11, no entanto, o Leão precisou suar para vencer o time paranaense por 82 a 80, com direito a uma bola vencedora de três pontos no estouro do cronômetro, pelas mãos do ala-armador André.

Agora, Régis Marrelli e os seus comandados se preparam para enfrentar outra vez a equipe de Emerson de Souza, nesta quinta-feira, 13, às 20h, também em Cajazeiras, em Salvador, pelo 3º jogo das oitavas.

A virada

O time parecia ter a faca e o queijo na mão. No início do jogo, foi equilibrado. O Campo Mourão veio mais concentrado em relação ao jogo anterior e pressionou mais o Rubro-Negro. Em alguns momentos da partida, parecia mesmo que a equipe do interior do Paraná iria sair com o triunfo.

No fim do terceiro quarto, quando o time visitante venceu por 10 pontos, ficou evidente a necessidade do selecionado baiano jogar com mais intensidade.

Na volta para o último período, tanto, o jogo continuou pegado. O armador Kenny Dawkins, destaque do time na temporada, apareceu pouco durante os três primeiros quartos. Mas quando o técnico Régis Marrelli precisou, ele estava lá. O atleta americano fez a maioria dos seus 13 pontos no último quarto e ajudou o time a tirar uma diferença de 18 pontos no placar.

Na última bola, veio a mágica. No estouro do cronômetro, em vez de tentar pontuar, Dawkins fingiu o arremesso e assistiu André para a bola vencedora de três, para o delírio da torcida presente no ginásio.

Depois de um sufuco daqueles, o Leão embalou o segundo resultado positivo em sequência e fez 2 a 0 na série. Para a próxima fase, se classifica quem vencer três jogos primeiro, numa melhor de cinco confrontos.

adblock ativo