Leão tenta manter sequência de triunfos contra o Paulistano

O Vitória quer seguir no caminho dos triunfos. Nesta segunda-feira, 11, o time comandado por Régis Marrelli encara o Paulistano, atual vice-campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio Antonio Prado Jr, às 20h (da Bahia), em São Paulo, no seu 5º jogo da atual competição.

O adversário manteve a base do time do ano passado, e é comandado pela dupla Yago, armador de 18 anos, e Lucas Dias, ala. Os dois atletas já figuram na seleção brasileira principal.

Pelo lado do Leão, o destaque fica com o armador norte-americano Kenny Dawkins (13.25 pontos e 4,5 assistências por jogo), que vem de boas exibições nos últimos confrontos.

O Rubro-Negro ocupa a 8ª colocação, com dois triunfos e duas derrotas. Já o time paulista ocupa a 9ª posição, com três vitórias e três reveses.

adblock ativo