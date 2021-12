Leão na luta contra a degola

Mais um ano se passou e com ele mais uma temporada em que o Vitória luta para não amargar uma queda para a série B do Campeonato Brasileiro. A pífia temporada 2018 do Leão apenas reflete o mal investimento e a má gestão do clube nos últimos anos. Goleadas atrás de goleadas, derrotas atrás de derrotas. Quem pisava no Barradão tremia diante do Vitória , porém, hoje a realidade é outra.

A força que o Vitória exercia em seus domínios diante dos adversários, parece apenas uma boa lembrança que o torcedor rubro-negro possui. Na atual temporada, já chegando na reta final da competição nacional, o Leão está ocupando a 17ª colocação, com 34 pontos, brigando rodada após rodada para não descer ladeira abaixo. Dos 32 jogos até o momento, que o time realizou no Brasileirão, o Rubro-Negro venceu apenas nove, empatou sete e perdeu 16, números esses que expressam uma porcentagem de 70% de chance de rebaixamento para a equipe baiana.

No ano de 2016, a equipe bateu na trave da segundona, ficando na 16° colocação, com os necessários 45 pontos. Nesse recente 2016, a temporada foi marcada pelo desespero do Internacional em se salvar da degola, chegando até acusar o Vitória de ter escalado Victor Ramos de forma irregular, mas de nada adiantou, e o Leão permaneceu na série A.

Em 2017, a equipe baiana conseguiu se salvar com os meros 43 pontos, ficando novamente na 16° colocação. Nesta temporada, o Leão foi salvo não por ele, e sim, pela Chapecoense, que venceu sua partida contra o Coritiba, rebaixando o Coxa, enquanto o Vitória era derrotado nos últimos minutos para o Flamengo, no Barradão. Se safando no apagar das luzes.

Em 2018, resta saber se o Leão vai se salvar ou precisar ser salvo. Os próximos jogos contra Bahia (em casa), Sport (fora), Atlético Paranaense (em casa), Cruzeiro (fora), Grêmio (em casa) e Palmeiras (fora), serão como finais de Copa do Mundo para o Vitória. Almejando chegar aos 45 pontos e se safar da degola sem depender de ninguém, o Rubro-Negro precisa vencer quatro desses seis jogos. Chances de escapar o time tem, agora vamos ver se possui a capacidade de reverter a situação.

