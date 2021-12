Leão ganha reforços e Kieza é negociado com o Botafogo

Dias atrás, Kieza estava convicto de que seguiria no Vitória para "apagar o ano de 2017", nas palavras do treinador Vagner Mancini, que revelou uma conversa em que o atacante manifestou o desejo de seguir no clube mesmo procurado por Vasco e Botafogo durante a pré-temporada.

Três jogos, algumas vaias e nenhum gol depois, Kieza certamente mudou de ideia. Nesta sexta-feira, 26, o atacante foi confirmado como reforço do Botafogo.

Pela manhã, o diretor de futebol do Leão, Erasmo Damiani, confirmou uma nova investida do Alvinegro para contar com os serviços de Kieza.

"Estamos em conversa. Estamos analisando várias coisas para dizer se vai acontecer ou não. Temos ideias, pensamentos. Estamos conversando com os representantes do atleta. Temos que ver o que será bom para todo mundo. Não adianta ser bom para um lado e não ser bom para o Vitória", explicou Damiani. Mais tarde, o GloboEsporte.com confirmou o acerto entre os clubes.

Kieza foi titular – e substituído – nos três jogos disputados até aqui. Na única partida em casa, contra a Juazeirense, saiu vaiado pela torcida.

Contratado como grande reforço em 2016, o atacante tinha vínculo com o Vitória até dezembro deste ano. Em contato com o A TARDE, a assessoria do Rubro-Negro disse que só vai se manifestar após a assinatura do contrato.

Reforços para Mancini

Uns saindo, outros chegando. Assim foram os últimos dias na Toca do Leão. Se por um lado Mancini não poderá mais contar com o zagueiro Wallace, que vai defender o Göztepe, da Turquia, nem com Kieza, que deixou o Leão para assinar com o Botafogo, o treinador terá três novos nomes à disposição para escalar o time.

São eles o meia alemão Alexander Baumjohann, o lateral esquerdo Pedro Botelho e o atacante Jonatas Belusso. O trio ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está integrado ao elenco e teve acerto confirmado por Damiani.

"Alexander terá contrato até julho, mesma coisa com Pedro Botelho. (...) Jonatas Belusso está aqui. Mas só vamos oficializar quando estiver tudo OK", contou o diretor.

Aos 29 anos, Belusso estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e em 2017 foi destaque do Londrina com 11 gols em 17 partidas pela Série B. Diferentemente dos outros reforços, o atacante assinará contrato até dezembro de 2019.

Durante a coletiva, Damiani também falou sobre Tréllez. O diretor de futebol confirmou a proposta do São Paulo e reforçou que o negócio depende de pagamento à vista.

Já sobre David, Damiani se mostrou confiante em receber o dinheiro e encerrar a novela da saída do jogador.

"O Cruzeiro sinalizou que vai fazer o pagamento", disse.

