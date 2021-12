Leão e PM garantem segurança de área temida pelos tricolores

Às vésperas do Ba-Vi, os tricolores têm se reunido para reclamar do acesso da torcida visitante no Barradão. Segundo os protestos nas redes sociais, o caminho até a arquibancada, feito através de um corredor de 2 metros de largura - apelidado pejorativamente de 'curral' -, pode ser perigoso em caso de alguma emergência.

"É desumano ir ao Barradão como torcedor visitante. Imagina 3.500 pessoas passando por um curral de 2 metros de largura?", reclamou, por exemplo, o usuário @isaquelatrell pelo Twitter. "De verdade, eu queria muito ir pra esse #BaxVi no Barradão. Mas o povo fala tanto dessa questão do curral, da descida pra chegar lá...", publicou @rafaelservo na rede social.

Segundo a direção do Vitória, o assunto não foi tratado de forma específica na reunião de segurança da Polícia Militar, realizada na última terça. Haroldo Tavares, administrador do Barradão, afirma que o acesso é encarado com naturalidade pelas autoridades: "Pelo contrário, elogiam por ser o único estádio que preza pela segurança total do visitante. Ele pode circular da entrada para a arquibancada sem nunca ser molestado", disse.

O corredor, formado por grades e coberto por uma lona nas laterais para evitar o contato visual, passa por trás de um setor da torcida local, porém, se situa num nível acima da arquibancada. Segundo Tavares, não há por que temer superlotação: "São 3.500 pessoas e cinco catracas, portanto cerca de 700 torcedores por catraca. Não consigo absorver essa crítica porque não entram todos os torcedores de uma vez e nem saem dessa maneira, isso se faz paulatinamente".

Por nota, a Polícia Militar destacou que a passagem foi construída a pedido da própria corporação: "Outrora o torcedor que jogava contra o Vitória tinha que passar por entre os torcedores da casa para ter acesso ao seu setor, em uma longa extensão, situação que comprometia em muito a segurança. Apesar da largura, foi a maneira mais técnica do visitante adentrar o estádio sem nenhum contato com o torcedor local, buscando salvaguardar a integridade, até mesmo psicológica", publicou.

Segundo a PM, existem outras medidas em caso de emergência. "Quanto ao surgimento de alguma contingência que necessite a pronta evacuação do público, com a construção do corredor passamos a ter mais uma rota de fuga, ou seja, além deste acesso, o Barradão já possuía suas saídas de emergência", divulgou.

Provocado por torcedores do Bahia, o presidente do Tricolor, Marcelo Sant'Ana, prometeu conferir de perto se há algum problema. "Não conversei com Raimundo Viana (presidente do Vitória) sobre esse assunto em específico. Pretendo, no sábado, passar pelo acesso visitante para saber como funciona", disse.

