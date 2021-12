Leão e jogadores do Goiás serão denunciados pela Justiça Desportiva

O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, solicitou na manhã desta quinta, 23, as imagens do incidente envolvendo o técnico Emerson Leão e jogadores do Goiás com membros da imprensa, após o término do jogo entre Vitória e Goiás, no Barradão, na noite da última quarta, 22.



Segundo informações do site Justiça Desportiva, Paulo afirmou que irá analisar as imagens para então decidir como os envolvidos serão denunciados.



"Vamos ver a conduta de cada jogador e também do técnico. A princípio, o clube não será penalizado, pois não é um caso de conflito. Vamos analisar, mas trata-se de um caso de agressão ou de conduta antidesportiva”.



No caso de caso de agressão física, Leão e os jogadores podem pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Se forem acusados de atitude atindesportiva, a pena pode ir até seis jogos.



Os jogadores Marcão, Rafael Moura e Romerito, além do técnico Leão, também responderão ao crime de agressão corporal leve ao repórter da rádio Metrópole Roque Santos.





adblock ativo