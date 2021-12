Leão consegue empate contra Grêmio fora de casa

O Vitória cedeu o empate para o Grêmio no Olímpico, na quarta-feira, 14, mas não vai sair tão insatisfeito de Porto Alegre com o 1 a 1 no placar. Além de levar um ponto jogando fora de casa, o Leão atuou com determinação e conseguiu ser melhor do que o rival durante boa parte da partida.

O rubro-negro abriu o placar com um belo gol de Wallace, mas não resistiu à pressão do Grêmio no segundo tempo, com grande contribuição do goleiro Viáfara, que falhou ao não cortar o cruzamento que resultou no empate gaúcho.

Com o ponto que leva do Olímpico, o Vitória sobe provisoriamente para a 15ª colocação, mas espera o fim da rodada. O Leão volta a campo no sábado, às 18h30, no Barradão, contra o São Paulo.

O jogo – A primeira chance dos 45 minutos iniciais foi do Grêmio. Edílson bateu falta forte, Viáfara defendeu e deu rebote. Antes que algum atacante chegasse, a defesa rubro-negra cortou.

Aos 8 minutos, Ricardo Conceição aproveitou o espaço dado pelo meio-campo gremista e chutou de longe. Victor pôs para escanteio. Naquele momento, o Vitória já era melhor, marcando na saída de bola, sem deixar o Grêmio jogar.

O time gaúcho só chegava em falhas da zaga, como aos 24, quando Anderson Martins perdeu a bola e cedeu contra-ataque. Borges, porém, concluiu para fora.

Quando o tricolor começava a querer gostar do jogo, o Vitória golpeou certeiro. Ramon cobrou falta na área e Wallace aproveitou a falha de Adílson para matar bonito no peito e chutar de canhota, marcando o primeiro do Leão.

O segundo tempo começou frio, com o Grêmio tentando abafar o Leão em seu campo de defesa. Sem conseguir atacar com perigo, a equipe sulista trocou o volante William Magrão pelo centroavante André Lima.

A tentativa de pressão gremista fez com que quase todo o meio-campo rubro-negro ficasse pendurado: depois de Ramon, que recebeu amarelo no primeiro tempo, Ricardo Conceição e Fernando cometeram faltas e foram advertidos. Talvez receoso de uma expulsão, Ricardo Silva trocou Fernando pelo zagueiro Vilson — o que chamou ainda mais o Grêmio ao ataque.

Em dois momentos decisivos, os goleiros foram fundamentais. Aos 29, Victor, do Grêmio, evitou o que seria o segundo do Vitória, em chute de longe de Nino Paraíba. Um minuto depois, Viáfara saiu mal em cruzamento gremista, a bola bateu em Egídio e entrou. Era o gol de empate.

Grêmio 1 x 1 Vitória

Partida válida pela 8ª rodada da Série A 2010.

Data: 14/07/2010

Horário: 19h30

Local: Olímpico, em Porto Alegre.

Grêmio: Victor, Edílson, Rafael Marques, Rodrigo e Neuton; Adilson, William Magrão (André Lima), Hugo e Leandro (Maylson); Jonas e Borges. Técnico: Silas.

Vitória: Viáfara, Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Egídio (Rafael Cruz); Vanderson, Ricardo Conceição, Fernando (Vilson) e Ramon (Soares); Elkeson e Schwenck. Técnico: Ricardo Silva.

Gols: Wallace (Vitória), aos 34 do primeiro tempo; Egídio (para o Grêmio), contra, aos 30 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Hugo, William Magrão, Jonas e Neuton (Grêmio); Ramon, Elkeson, Ricardo Conceição, Fernando, Viáfara (Vitória).

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: João Patrício de Araújo e Marco Antônio de Mello Moreira (GO)

