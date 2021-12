Leão confia em dupla de ídolos para se superar

Os poucos torcedores que compareceram nesta sexta-feira, 20, ao Barradão, para assistir ao coletivo que praticamente definiu o time para o Ba-Vi, denunciam a pouca confiança depositada no time devido aos últimos resultados. A galera anda desconfiada.

Até o pequeno Osório, de 10 anos, que arranhava a garganta gritando o nome dos jogadores, não está acreditando muito no seu Vitória. “Estou meio em dúvida, por causa das contusões de Jackson e Vanderson”, disse ele. Perguntado se a falta de otimismo tem a ver com a goleada que o Bahia aplicou na quinta-feira, o garoto desdenhou: “Não (riso forçado). Estou pouco me lixando para isso”.

Tanto Osório quanto o amigo Lucas, de 9 anos, têm como jogadores preferidos dois que não vão nem entrar em campo. “Eu gosto de Reina e do chileno (Nelson Saavedra)”, disse Osório. Lucas pelo menos citou o nome do titular Viáfara.

Fora dessa onda moderninha de gringos, o Vitória tem como principais esperanças para o clássico de domingo, 22, as voltas de dois ídolos mais antigos: Ramon, que fez história nos anos 90, e Nadson, artilheiro do Brasil pelo rubro-negro em 2003.

O primeiro, recém-contratado, disputou seu primeiro coletivo e garante não ter tido maiores problemas. “É claro que não estou 100% e Também não conheço alguns jogadores, mas eu me senti bem e estou fazendo um esforço tremendo para jogar esse clássico, que, para mim, é uma partida diferente”, afirmou.

O técnico ainda pretende conversar com o atleta para saber como ele vai se sentir quando o sangue esfriar. O mesmo vale para Nadson, que entrou no meio da atividade, no lugar de Washington, e deixou sua marca.

No mais, a equipe tem apenas uma interrogação. Muito vaiado pela péssima atuação diante do ASA, na quarta-feira, o lateral-esquerdo Luciano Almeida pode perder espaço para a improvisação do destro Bosco.

Ramirez, também bastante criticado, continua titular, já que Vanderson foi vetado. Ainda fora de combate, Jackson dá brecha para Gláucio voltar a ganhar vaga no meio-campo. Assim, Bida é recuado para segundo volante.



Pitacos – Dois dos poucos torcedores que viram o treino na Toca opinaram sobre a provável escalação do Vitória no Ba-Vi. Presidente da organizada Viloucura, Silvio Moreira tem como filosofia sempre apoiar o time e a diretoria, mas não deixou de dar seu pitaco no meio-campo. Para ele, Wallace deveria ser escalado no lugar de Ramirez.



Já o vendedor Francisco Douglas é mais crítico. “Trocaria Luciano, Ramirez e Gláucio por Bosco, Wallace e Kleiton”.

