Leão bate o Sergipe Bravos em estreia na Superliga Nordeste

Num domingo, 12, de muita chuva em Lauro de Freitas, a equipe de futebol americano do Vitória contou com o fator torcida para bater o Sergipe Bravos na estreia da segunda fase da Superliga Nordeste por 17 a 7.

Movido aos gritos de 'Defesa, defesa!' e 'Nêgo!', o time superou um touchdown anulado e ganhou na primeira vez que jogou na segunda fase do torneio. Ano passado, o Vitória conseguiu acesso ao vencer a primeira fase eliminatória, mas não continuou na competição por questões financeiras e desfalques de atletas.

A vitória foi importante para o Leão sonhar em permanecer na segunda fase para 2016. Vitor Rosa, autor do primeiro touchdownda partida, exaltou o resultado: "Dá para motivar o time para os próximos jogos, que serão muito difíceis". Em 2 de agosto, o time encara o João Pessoa Espectros, atual campeão, na capital paraibana.

A torcida compareceu em peso. Segundo a administração do Vitória, foram cerca de 500 pessoas - dessas, 461 eram pagantes. E 15 eram torcedores dos Bravos, que, mesmo em menor número, fizeram barulho.

A partida foi bastante disputada e quem saiu na frente foi o Vitória, com touchdown do wide-receiver Vitor Rosa. Ele ainda anotou outro tento, anulado pela arbitragem. Os Bravos responderam com jogada de Gleidson, mas o Leão ganhou quatro pontos de erros dos visitantes e ainda marcou outro touchdown, dessa vez do running back Diego Fiaes.

Triunfo no Mundial

Neste domingo, o Brasil venceu sua primeira partida na história do Mundial da modalidade, disputado nos EUA. Derrotou a Coreia do Sul pelo placar de 28 a 0, em Canton, Ohio. O carioca Rodrigo Pons foi o destaque do jogo ao anotar dois touchdowns.

Agora, o time sonha com a disputa do 5º lugar do torneio. Para tanto, precisa bater a Austrália. A partida será na quarta-feira, às 13h (da Bahia).

*Colaborou Vitor Villar

