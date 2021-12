Leandro Pereira rebate críticas e defende 'Cucabol' no Palmeiras

O atacante Leandro Pereira defendeu o estilo de jogo do Palmeiras nesta segunda-feira, 26, após críticas sobre o excesso de gols em bolas paradas. Para o jogador, autor de um gol de cabeça no último sábado sobre o Coritiba, o sucesso nesse tipo de jogada é fruto do trabalho em treino e do ensaio exaustivo, o que representa uma qualidade, e não um defeito, do líder do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas cinco partidas do time pelo Brasileiro, foram cinco gols em bolas paradas. "Soube agora desse 'Cucabol'. Fizemos o gol de jogada ensaiada que demonstra que temos várias opções. Eu gosto de bola aérea, e é uma jogada que dá certo, vários outros times fazem. Não importa se é 'Cucabol', importa é que dá certo", disse Leandro Pereira.

O jogador voltou a marcar após um ano, ao abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no sábado, de cabeça. O outro gol veio com Mina, que concluiu jogada ensaiada. O Palmeiras também tem sido forte em lances com cobrança de lateral, principalmente com Moisés. O meia arremessa a bola na área, em tentativa que costuma levar perigo para os adversários.

O atacante explicou que fora o trabalho de repetição nos treinos para ensaiar as jogadas, o elenco assimilou a proposta do treinador. "Todo mundo comprou a ideia do Cuca. Todo mundo está muito focado nesse projeto de vencer. Quem joga, vê o outro saber esperar sua vez. Acho que isso é um dos nossos diferenciais", explicou.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol sem o volante Thiago Santos e o atacante Dudu. Os dois foram liberados para resolverem problemas particulares e retornam nesta terça, quando pela manhã o técnico Cuca faz o último treino antes do jogo com o Grêmio, na quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

