Leandro Guilheiro é operado e está fora do Mundial na Bahia

Medalha de bronze em Pequim-2008, Leandro Guilheiro está fora do Mundial de Judô por Equipes, que será disputado em Salvador no próximo final de semana, 27 e 28 de outubro, no Gran Hotel Stella Maris. O judoca passou por uma cirurgia no ombro esquerdo na última quinta-feira, 18, e terá que ficar imobilizado por três semanas.

Guilheiro é o terceiro atleta de ponta do judô brasileiro a ter que passar por uma intervenção cirúrgica antes da disputa do Mundial. Antes dele, Mayra Aguiar, medalha de bronze em Londres-2012, e Mariana Silva tiveram que passar por um procedimento médico para tratar de lesões.

O atleta de Santos, no entanto, era o único que tinha presença prevista para o Mundial. Mayra teve uma contusão no ligamento posterior do ombro direito, enquanto Mariana contundiu o ombro esquerdo. A previsão de retorno para as duas judocas é abril de 2013.

O procedimento de Leandro foi realizado com sucesso no Hospital Samaritano, em São Paulo. O atleta já recebeu alta na manhã desta sexta-feira, mas não se recuperará a tempo de disputar a competição. A previsão é que ele fique imobilizado por três semanas e, somente após este prazo, inicie o trabalho de fisioterapia.

Em comunicado, o hospital explicou que Guilheiro "passou por uma cirurgia no ombro esquerdo - parte artroscopia e parte aberta para limpeza com liberação articular e retirada de corpos livres, além de uma reparação de lesão no bíceps".

Leandro Guilheiro conquistou duas medalhas de bronze para o Brasil em Jogos Olímpicos - em Atenas, 2004, e Pequim, 2008 -, mas não conseguiu repetir o feito em Londres, neste ano. O sétimo lugar fez com que ele deixasse a primeira colocação do ranking mundial na categoria até 81 quilos - atualmente é o terceiro.

