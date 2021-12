Leandro Damião será apresentado pelo Santos na quinta

O atacante Leandro Damião, a contratação mais cara da história santista, será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira, em uma casa de eventos no centro histórico de Santos chamada "Estação Santos". A pedido do próprio jogador, o evento será simples e discreto, sem badalação, mas com a presença de ex-jogadores do clube.

A apresentação do reforço será realizada um dia depois do retorno do elenco santista aos treinamentos - as férias acabam na quarta-feira, quando o técnico Oswaldo de Oliveira começa efetivamente seu trabalho no clube.

Leandro Damião foi contratado por 13 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) pelo Santos, em parceria com o fundo de investimento Doyen Sports. O pagamento deve ser feito nesta segunda-feira ao Inter, três semanas depois da negociação.

Após ter marcado 90 gols em 179 jogos pelo Inter, Leandro Damião deverá formar o ataque santista com Thiago Ribeiro. Mas também existe a possibilidade dele atuar com Eduardo Vargas - a diretoria santista espera definir a contratação do atacante chileno até terça-feira.

adblock ativo