Leandro Damião não teme a concorrência na seleção

Titular da seleção olímpica na maior parte do torneio de futebol Jogos de Londres - foi o artilheiro da competição de futebol masculino, com seis gols - e nome constante nas listas de Mano Menezes, o atacante Leandro Damião não teme uma possível concorrência futura para a posição. Jogadores como Fred e Luis Fabiano estão em excelente fase e mesmo Alexandre Pato, mais uma vez fora da seleção por causa de contusão, é ameaça.

Leandro Damião, porém, não vê motivo para se abalar. "O Brasil está muito bem servido de atacantes. Tem também o Vágner Love, que está em grande fase, Jonas, Hulk", disse o atacante do Internacional. "Claro que quero sempre estar jogando, mas o importante é quem estiver jogando defender bem a seleção."

A ausência de Pato nos amistosos contra África do Sul, na sexta-feira, e China, na próxima segunda, não é vista por Damião como uma vantagem para ele. "Somos amigos e, quando o Pato jogar, vou ficar torcendo por ele."

Atuar no Morumbi com a camisa da seleção, nesta sexta, vai significar uma emoção especial, prevê Damião. "Vou me emocionar desde a hora do Hino Nacional. E vai ter mais de 30 amigos na arquibancada, e os meus familiares. Vou dar uma olhada para ver onde estarão (no estádio), mas depois me concentrarei no jogo."

Como todos os jogadores que estão no grupo atual, Damião faz campanha pelo apoio do torcedor que for ao Morumbi ver o jogo contra a África do Sul. "Os jogadores estão tranquilos e tenho certeza de que a torcida vai apoiar a gente. Com certeza a gente não poderá dar bobeira, mas é a camisa do Brasil que vai para dentro do campo."

