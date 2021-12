Lavezzi do PSG derruba cameraman em brincadeira

O atacante argentino do PSG, Lavezzi, derrubou o cameraman em brincadeira realizada logo após vitória por 2 a 1 contra o Olympique de Marselha, no último fim de semana. Os jogadores do time de Paris, que saiam do campo ao seu lado, deram muitas risadas com a travessura do atacante. Quem não gostou nada foi a vitima, que se levantou com a cara fechada.

Veja:

