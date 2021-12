Lauro de Freitas sedia última etapa do Circuito Baiano de Ginástica Rítmica

O município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai sediar neste sábado, 16, a última etapa do Circuito Baiano de Ginástica Rítmica e a Copa Bahia de Conjuntos. Reunindo cerca de 300 ginastas, a competição será realizada no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), a partir das 9h.

As competições vão receber atletas de 15 entidades baianas, entre clubes, escolas e associações, dos municípios de Salvador, Simões Filho, Eunápolis e Lauro de Freitas. O evento é organizado pela Federação Bahiana de Ginastica, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Durante as competições, serão disputadas as categorias mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. Haverá uma maratona de beleza e habilidade com os aparelhos: corda, arco, maças e fitas, além de apresentações sem aparelhos. A entrada é gratuita.

