Lauro de Freitas recebe o Brasileiro de Judô com atletas olímpicos

O Campeonato Brasileiro Sênior de Judô começa neste sábado, 11, no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas.

A competição, que terá as finais neste domingo, 12, contará com alguns dos maiores nomes do judô nacional, além de promessas da modalidade. As lutas desse dia serão transmitidas ao vivo pelo SporTV,

Medalhistas olímpicos como Sarah Menezes, Ketleyn Quadros e Leandro Guilheiro estão entre os favoritos ao título.

Mas poderá haver surpresas com a participação de jovens promessas como Lincoln Neves, bronze no Mundial Júnior 2015.

Além de Beatriz Souza, bronze no Mundial Júnior 2017, que juntamente com Lincoln e outros nomes lutam por uma vaga na seleção principal de 2018.

Essa competição é a última que distruibui pontos no Ranking Nacional Sênior. O campeão levará 180 pontos e o judoca que fechar a temporada como número um do país, garante vaga na seleção principal no ano que vem.

Outra motivação importante é que os classificados entre o segundo e nono lugares no ranking nacional se classificarão automaticamente para a Seletiva Olímpica Tóquio 2020. Esta etapa 2 definirá o restante das vagas para a seleção.

Abertura pela manhã

As lutas começarão às 10h (no horário da Bahia), para as categorias super-ligeiro, ligeiro, meio-leve e leve.

Já as categorias meio-médio, médio, meio-pesado e pesado sobem ao dojo a partir das 14h30. Todas essas fases preliminares, passando pelas semifinais e repescagens serão neste sábado, 11.

As disputas por medalhas reservadas para o domingo, 12, começam com a decisão do bronze, a partir das 9h, e a medalha de ouro, às 12h.

