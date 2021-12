Lauro de Freitas recebe Copa Coca-Cola de Futebol

A partir deste final de semana, nos dias 14 (sábado) e 15 (domingo), o município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), recebe a terceira edição da Copa Coca-Cola de Futebol. Os jogos serão disputados no campo do Areal, na Rua Amarilho dos Santos, próximo ao Kartódromo, a partir das 8h.

No sábado, também será realizada a primeira disputa entre equipes femininas. Já nos próximos finais de semana, as partidas ocorrem no Campo Pitangueiras, que fica na Rua Martins de Oliveira (21 e 22) e no Estádio Dr. Gerino de Souza Filho, localizado na Avenida Mario Epinghaus (28 e 29 de setembro e 5 e 6 de outubro).

A competição é disputada em mais de vinte países. No Brasil, o torneio é realizado simultaneamente em 30 cidades e de 18 estados, reunindo quase nove mil adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, em 496 equipes. A exigência dos organizadores é que o jovens estejam frequentando a escola.

Na Bahia, são 36 equipes participantes (32 times masculinos e 4 femininos). As equipes ganhadoras em cada categoria, vão concorrer numa disputa nacional, que está prevista para dezembro deste ano, em Brasília.

