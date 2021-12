Lauro de Freitas recebe campeonato de crossfit neste final de semana

Amantes do crossfit poderão participar do campeonato Regionais Challenge By Gorilla, que acontece neste sábado, 11, e domingo, 12, no ginásio de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Para isso, é preciso formar um trio, podendo ser composto por homens, mulheres e misto. Os interessados serão divididos nas categorias Iniciante, Intermediário e RX (para os esportistas mais avançados).

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site da competição. É obrigatório que cada atleta apresente impresso e assinado o termo de responsabilidade no dia do evento, também disponível no site.

O campeonato pretende reunir cerca de 450 participantes e contará com uma estrutura com equipamentos de última geração e um espaço especial que será montado para competição. O ginásio também vai contar com uma praça de alimentação e local de lazer com atividades interativas para os convidados.

O crossfit é um programa de treinamento de condicionamento físico e força, baseado em movimentos funcionais feitos com intensidade e que busca desenvolver e melhorar todas as capacidades físicas, como respiratória e muscular.

