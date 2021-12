Lauro de Freitas recebe Campeonato Brasileiro de Skate Street

Após a confirmação da modalidade 'skate street' nos Jogos Olímpicos de Tóquio.2020, o município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sediará o Campeonato Brasileiro da modalidade entre os dias 23 e 25 de agosto. A competição soma pontos para o ranking nacional visando as Olimpíadas.

No local, o público que for acompanhar as manobras radicais na pista de skate do município também irá conhecer um pouco sobre a cultura da modalidade e do hip hop com shows, oficinas de grafite e apresentações culturais.Ao todo, cerca de 150 atletas da elite do skate nacional, nas categorias feminina e masculina, devem participar das provas.

Uma das atletas mais badaladas da atualidade no cenário nacional, a maranhense Rayssa Leal, conhecida como 'Fadinha', de 11 anos, é presença confirmada na competição. Além dela, o campeão mundial de skate street, o paulista Kelvin Hoefler, também participará do evento.

O skate street, ou skate de rua, é a modalidade com o maior número de participantes no Brasil e no mundo. Nela, o skatista usa a arquitetura urbana para praticar suas manobras: escadas, corrimãos, bancos, hidrantes ou muros. A competição é promovida pela plataforma Skate Total Urbe (STU),

