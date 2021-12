Lauro de Freitas recebe 2ª etapa do Campeonato Baiano de Kart

A segunda etapa do Campeonato Baiano de Kart 2019 será disputada no dia 6 de julho, a partir das 13 horas, no Kartódromo Ayrton Senna, na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Para realizar o torneio, os próprios pilotos se uniram para custear as melhorias do kartódromo, como a reforma dos banheiros e a pintura da estrutura externa que está servindo de boxe.

Três categorias estarão na pista: F4, com os pilotos mais experientes, F4 Light e Rental, que são disputados com karts alugados.

Segundo o Diretor Executivo da Associação Bahiana de Karts, João Gonçalves, a reforma feita pelos pilotos tem o objetivo de dar mais conforto para o público durante a competição. “Reformamos os banheiros, pintamos parte da área onde o público fica e isolamos uma outra que ainda não pode ser utilizada. Tudo feito com dinheiro arrecadado pelos próprios pilotos, que fizeram a rifa de uma moto Honda 0 KM que será sorteada durante a segunda etapa”, explicou o dirigente.

