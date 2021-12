Laura Pigossi vence nas duplas e vai às quartas de final em Rabat

A tenista brasileira Laura Pigossi estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Rabat, no Marrocos, nesta terça-feira, 2. Jogando com a argentina Nadia Podoroska, de 20 anos, a brasileira de 22 anos venceu as norte-americanas Lauren Davis e Nicole Melichar por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A vitória levou a dupla da brasileira para as quartas de final. E elas terão pela frente as favoritas ao título, a húngara Timea Babos e a checa Andrea Hlavackova, que formam a parceria cabeça de chave número 1 do torneio.

Em Rabat, Pigossi tenta ao menos repetir a campanha do ano passado, quando chegou às semifinais. A brasileira tem se destacado mais nas duplas do que nas chaves de simples nas últimas temporadas. Nas duplas, é a atual 159º lugar. Em simples, é a tenista número 404 da lista da WTA.

Simples

Na outra chave de Rabat, a parceira de Pigossi não teve o mesmo sucesso. Nadia Podoroska foi eliminada na rodada de abertura pela norte-americana Lauren Davis, sétima cabeça de chave, por 6/2 e 6/1.

Outras favoritas também venceram nesta terça. Primeira pré-classificada, a russa Anastasia Pavlyuchenkova derrotou a suíça Conny Perrin por 6/2 e 7/6 (8/6), enquanto a cabeça dois, a também suíça Timea Bacsinszky, superou a sueca Johanna Larsson por 6/3 e 6/1. E a australiana Daria Gavrilova, terceira favorita, bateu a belga Maryna Zanevska por duplo 6/2.

Também avançaram na chave de simples, a belga Elise Mertens, a alemã Tatjana Maria, a ucraniana Kateryna Bondarenko, a norte-americana Catherine Bellis, a caaque Yaroslava Shvedova e a canadense Gabriela Dabrowski.

