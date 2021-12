Lateral Isla deve desfalcar Chile contra o Brasil

O lateral-direito Mauricio Isla deve desfalcar a seleção chilena no amistoso contra o Brasil, na próxima terça-feira, em Toronto, no Canadá. O jogador, que atua como meio-campista na Juventus, sofreu uma entorse no joelho direito na última sexta-feira, quando o Chile venceu, por 2 a 0, a seleção da Inglaterra, em Wembley. O departamento médico da seleção chilena deve divulgar ainda neste domingo um comunicado dando mais detalhes do problema do jogador.

Outro que ainda é dúvida para enfrentar o Brasil é o meia Charles Aránguiz, que deixou a partida de sexta-feira reclamando de dores no tornozelo. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli ainda espera poder contar com o atual jogador da Universidad de Chile para reforçar o time contra os brasileiros.

Apesar das baixas, o time chileno deve contar com os reforços do meia Valdivia, recuperado de uma fadiga muscular, e do volante Marcelo Diaz para enfrentar a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que na noite do último sábado viu a seleção brasileira golear Honduras por 5 a 0, em Miami.

