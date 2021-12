Lateral-esquerdo Pará chega a BH para reforçar o Cruzeiro

O Cruzeiro acertou, nesta quinta-feira, a sua oitava contratação para a temporada 2015. Depois de perder o titular Egídio e o reserva Samudio, o clube bicampeão brasileiro teve que ir ao mercado atrás de laterais-esquerdos e resolveu apostar no garoto Pará, de 19 anos, que disputou o Brasileirão do ano passado pelo Bahia.

O jogador foi promovido das categorias de base apenas no começo do ano passado, mas logo ele se tornou titular da equipe. No Cruzeiro, deverá disputar espaço com Gilson, que volta de empréstimo ao América-MG, e com Breno Lopes, ex-Paraná. O titular, neste início de temporada, será o chileno Mena, que deixou o Santos com liminar judicial.

"O Pará já está em Belo Horizonte fazendo exames médicos. Assim que formalizarmos toda a documentação, vamos apresentar mais esse grande reforço para o Cruzeiro", explicou Benecy Queiroz, supervisor do Cruzeiro.

O clube mineiro adquiriu parte dos direitos do jogador, que vai assinar por quatro anos. Em troca, o Bahia vai receber, por empréstimo, o volante Souza, que não fazia parte dos planos do técnico Marcelo Oliveira.

