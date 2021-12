Lateral do tetra, Branco deixa UTI e deve ter alta antes da Páscoa

Com uma considerável melhora no seu quadro clínico, o ex-jogador e tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, Branco, deixou nesta quarta-feira, 31, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. O ex-lateral esquerdo deu entrada na unidade de saúde em 16 de março e precisou ser intubado dois dias depois.

Em publicação nas redes sociais, a esposa do ex-jogador, Cleo Pozzebon, tranquilizou a todos ao afirmar que Branco já havia sido extubado, além de estar comendo e falando. Uma foto repercutiu nas redes sociais nesta com quarta, onde ele aparecia visivelmente mais magro e de pé, ao lado de um profissional de saúde.

“Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já já estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu... A sua vida”, escreveu sua esposa.

A expectativa é que Branco tenha alta até o fim de semana passe a Páscoa em casa, com a família, e termine de se recuperar da Covid-19 em casa.

