Lateral com passagem apagada pelo Bahia é anunciado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 15, sua sétima contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito Régis, que atuava no São Bento. O atleta acertou vínculo com o clube tricolor até abril de 2019 com possibilidade de renovação por até mais três temporadas.

A pedido do técnico Jorginho, o lateral teve uma passagem apagada pelo Bahia no último Brasileirão, assim como o treinador. Após a passagem de pouco mais de um mês pelo Bahia, ele defendeu o Sao Bento durante o Campeonato Paulista.

Aos 28 anos, o ala ambidestro era uma das principais figuras na equipe de Sorocaba. O lateral-direito integra a lista dos maiores ladrões de bola da competição, com 22 em 11 partidas.

O jogador já realizou os exames médicos na capital paulista, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e será integrado ao elenco nesta sexta-feira, quando será apresentado oficialmente às 14h30 em entrevista coletiva. O atleta só terá condição de jogo pelo São Paulo na Copa do Brasil - provavelmente no dia 04 ou 05 de abril -, além do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, já que disputou o Paulistão pelo São Bento.

Natural de Brasília, ele começou a carreira no Distrito Federal e passou por diversas equipes do futebol brasileiro antes de chegar ao clube tricolor. Em 2013, pela Ponte Preta, foi finalista da Sul-Americana em campanha histórica pelo time campineiro. No ano seguinte, disputou a Série A do Brasileirão pelo Botafogo.

