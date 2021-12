Lateral brasileiro, Alex Telles é o novo reforço do Manchester United

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 5, a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles, do Porto, por cerca de 14,8 milhões dólares.

Alex Telles, de 27 anos, assinou um contrato de quatro anos, com opção de mais um, apenas um dia depois da equipe de Manchester ter sido humilhada em casa ao perder por 6 a 1 para o Tottenham.

O jogador brasileiro chega ao time inglês com a missão de preencher uma posição na lateral esquerda na qual Luke Shaw não cumpria o nível exigido pelo United.

"Ingressar em um clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra. Você tem que trabalhar muito para chegar a este ponto em sua carreira e agora que cheguei a este clube, posso prometer que farei o meu melhor para alcançar o sucesso aqui," explicou o jogador no site do clube.

"Ganhei muitos troféus no Porto e quero continuar com isso no United. O treinador tem um plano claro e uma direção definida para esta equipe e estou ansioso por vestir a famosa camisa do clube", acrescentou.

O técnico Ole Gunnar Solksjaer, por sua vez, justificou a contratação do brasileiro: “Ele é um jogador que acompanhamos há muito tempo e as atuações dele nos últimos anos são exatamente o que buscamos. Ele é um lutador e um vencedor e contribuirá com determinação de verdade e competência para alcançar nossas metas".

Telles tem uma vasta experiência jogando na Europa, incluindo a Liga dos Campeões da Uefa. Nas últimas cinco temporadas no Porto, ele marcou 26 gols e deu passes para outros 50, com a conquista de quatro títulos do Campeonato Português.

