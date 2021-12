Laterais artilheiros estreiam na dupla Ba-Vi com bom futebol

Pensando na sequência da temporada, a dupla Ba-Vi tem motivos para se empolgar com a rodada da Série B deste final de semana. E não só por causa das goleadas que ela aplicou.

Tanto o Tricolor - que venceu o CRB por 3 a 0 no sábado, 23, - como o Rubro-Negro - que bateu o Bragantino por 4 a 1 na sexta-feira - assistiram a estreias animadoras, justamente em posições carentes para ambas as equipes: as laterais.

No Bahia, quem pode acabar com a rotina de improvisos na ala esquerda é Marlon, de 29 anos, que chegou ao clube no início de maio, estreou com uma assistência, para Pittoni, e mostrou qualidade também no belo gol que marcou.

Ele não escondeu a alegria. "Até comentei com os companheiros no vestiário que não tem nada melhor do que estrear marcando um gol. Fui abençoado, consegui também dar uma assistência", disse o ex-atleta de Paysandu-PA e Criciúma-SC.

Ao longo deste ano, a lateral esquerda do Bahia tornou-se uma verdadeira ciranda. Raul começou o ano como titular, mas não agradou. Com isso, vieram os garotos Carlos e Patric, que tiveram de se readaptar à posição, pois subiram como meias. Até o volante Bruno Paulista teve de encarar uma sequência, improvisado.

Quem mais comemorou a boa estreia foi o técnico Sérgio Soares. Segundo ele, o jogador deu robustez à defesa: "A entrada de Marlon deu equilíbrio ao setor. Ele tem uma boa marcação e com ele a bola não saía no chutão".

Para o técnico, debutar com gol passa confiança: "Foi bom, mas sabemos que ele pode produzir mais. Você vê que ele só desceu para o ataque na boa, segurou bastante na defesa. Também cansou um pouco. Mas tem potencial".

Leão

Há uma esperança na lateral direita do Vitória. Diogo Mateus mostrou seu cartão de visita e parece ter agradado ao torcedor. No seu segundo jogo pelo clube, o primeiro como titular após entrada nos minutos finais contra o ASA, o lateral de 22 anos foi participativo, apoiou bem o ataque e ainda marcou um golaço no triunfo diante do Bragantino, por 4 a 1, no Barradão.

"Já fiz um gol bonito assim, mas foi com a direita. Fico feliz pelo gol, pela vitória. Falei que tinha que me redimir pelo gol que perdi no primeiro tempo e acabei realizando este sonho. Bom chegar em casa e ver a família orgulhosa. Sonhei muito que eu faria gol e ia beijar o símbolo do Vitória. Foi o que fiz", afirmou ao SporTV.

Ele ainda não tinha jogado nesta temporada. Sua última partida foi em outubro passado, na Série A, pelo Inter.

Nino Paraíba, antigo titular da ala direita, acabou emprestado após falhas, como pênalti cometido na eliminação do Nordestão, diante do Ceará. Romário assumiu o posto, sem sucesso. Diego Renan e Luiz Gustavo foram improvisados, mas não corresponderam. Diogo Mateus, por ora, sim.

