Larissa: "Quero ouro em 2016 para encerrar minha carreira"

A capixaba Larissa França, de 33 anos, passa a maior parte do ano suja de areia. Sua profissão de jogadora de vôlei de praia se caracteriza pelo uso de biquíni em vez de paletó, na hora de trabalhar no calor das arenas do mundo inteiro.



A jogadora tem currículo vitorioso entre as duplas femininas do país: Sete vezes campeã do Circuito Mundial, ouro no Mundial de 2011, bronze na Olimpíada de Londres-2012, e ouro no Pan do Rio-2007 e Guadalajara-2011.



O ouro olímpico é o único título que não tem e persegue ao lado de Talita, acreditando que a última chance será na Rio-2016. Agora, está na corrida por pontos no ranking olímpico, jogando o Major Series de Gstaad, que será encerrado hoje, nos alpes suíços.



Como está o clima aí em Gstaad, em relação à temperatura e disposição de você e Talita na conquista do título?



Está mais quente que nos outros anos, que para nós é ótimo. Estamos muito confiantes e motivadas para esse torneio e viemos para apresentar o nosso melhor vôlei. Esperamos voltar a brigar pelo título aqui na Suíça, já que essa competição também vale para o ranking que define as duplas brasileiras em 2016.



Como anda o prestígio das duplas brasileiras após fazerem história na Holanda, onde pela primeira vez um país conquistou ouro, prata e bronze em uma etapa do Mundial?



As duplas brasileiras sempre são muito respeitadas aqui no Circuito Mundial. Nosso país tem um histórico de bons resultados no vôlei de praia. Claro que o pódio exclusivamente brasileiro só aumentou esse prestígio. Como estamos na luta por uma vaga em 2016 e temos muitas duplas boas brigando por apenas duas vagas, o resultado acabou sendo excelente no Mundial. Embora ele não conte pontos para o ranking olímpico brasileiro, ocorreu entre duas etapas que contam. Ou seja, os times entraram bastante motivados e com um bom ritmo. O vôlei de praia brasileiro sempre rendeu bons resultados, temos um material humano muito bom, tanto falando de jogadores como de comissão técnica.



Sua equipe projeta a conquista de quantos pontos entre esse torneio na Suíça, que dará 800 aos vencedores, e o Grand Slam do Japão, no final deste mês?



Sempre entramos em qualquer competição pensando no ouro. Sabemos do potencial do nosso time e por isso acreditamos sempre. Claro que o Circuito é muito equilibrado, mas sempre vamos buscar o melhor resultado. Em qualquer torneio nosso objetivo é sempre o título.



Com uma carreira vitoriosa entre as duplas femininas do país, campeã mundial, hexacampeã do Circuito Mundial e bicampeã pan-americana, falta apenas o ouro olímpico. É na Rio-2016 a hora de ser campeã olímpica?



Voltei a jogar com esse objetivo na cabeça. Primeiro precisamos garantir a vaga, mas o que buscamos é o ouro em 2016. Seria uma maneira de encerrar a minha carreira literalmente com chave de ouro.



O vôlei de praia feminino só conquistou um ouro olímpico, em 1996, com Jacqueline e Sandra. Depois, batemos na trave duas vezes (duas pratas) e tivemos o bronze conquistado por você em Londres. Por que essa situação ainda não foi revertida, já que no Brasil este é um esporte muito praticado, tem apoio e revela excelentes atletas?



Jogos Olímpicos são uma competição à parte. O Brasil coleciona ao longo desses anos diversos títulos mundiais. Claro que jogar uma Olimpíada em casa é um motivador a mais, e qualquer dupla adoraria ser campeã olímpica, ainda mais jogando em seu país. Espero que a gente consiga esse nosso objetivo.



Que tipo de planejamento você e a equipe estão trabalhando para a Olimpíada? Que parte cabe à dupla formada por você e Talita?



Nosso planejamento por enquanto é sobre a classificação olímpica. Depois disso é que vamos organizar como será para os Jogos de 2016. Todo mundo na equipe ajuda a montar o planejamento, toda nossa comissão técnica, eu e a Talita.



Se a Olimpíada do Rio fosse este mês, quais seriam, em sua opinião, as duplas femininas e masculinas favoritas ao ouro olímpico?



Como falei, tem muita dupla boa no cenário do Circuito Mundial. O Campeonato Mundial mostrou que as duplas brasileiras estão muito fortes e podem, sim, ser consideradas favoritas até por jogarem em casa, mas ainda falta um ano até lá.



Acha difícil o Brasil revelar outra dupla tão poderosa como a que você formou com Juliana, que somou mais de mil vitórias, fez vinte finais seguidas em competições e foi heptacampeã do circuito mundial?



Nossos números são muito bons. Mas nunca sabemos. Por exemplo, eu e a Talita batemos o recorde de vitórias seguidas que eu tinha com a Juliana, isso em muito menos tempo de parceria. Então, os números existem para ser batidos. Claro que não é fácil, mas também não é impossível.



E jogar contra Juliana: ficou mais fácil de vencer, por você saber as qualidades e defeitos dela, já que atuaram 9 anos juntas e se conhecem bem?



Todos os times brasileiros se conhecem bem. Jogamos muitos jogos no circuito brasileiro e mundial. Eu conheço a Juliana da mesma forma que ela me conhece. Então não há vantagem para nenhuma das duas. Isso sem falar que nossas atuais parceiras também já jogaram juntas.



Você e Talita se entrosaram bem para bons resultados. Na última atualização, tinham, em 100 partidas, 92 vitórias sendo 61 delas consecutivas. Há ajustes a fazer para chegar 100% na Rio-2016?



Sempre. Na hora que pensarmos que não temos o que melhorar será o caminho para não vencer mais. Ainda somos um time recém-formado e temos muito a melhorar. Se os resultados bons vieram isso não significa que não podemos melhorar. Esse é o segredo do sucesso.



Como está a questão de patrocinadores? Tranquila quanto ao suporte financeiro atual para competir em alto nível?



Temos alguns patrocinadores que nos apoiam. Passamos um período inicial sem apoio mas algumas empresas já estão nos dando esse suporte. Ele é essencial porque temos um gasto alto para manter uma comissão técnica grande e de excelência.



Em 2016 você estará com 34 anos e muita experiência para brigar pelo título. Acha que esta será a sua última competição olímpica jogando em alto nível, já que em 2020 será veterana aos 38 anos?



Penso agora só em 2016. Coloco um objetivo de cada vez e corro atrás dele. Depois de 2012 parei de jogar e nem voltaria, mas estou aqui buscando a vaga para 2016. Então é esse meu foco agora.



Já tem ideia de qual projeto seguirá caso, após 2016, opte pela aposentadoria?



Já tenho alguns negócios fora do vôlei de praia. É importante ir se programando quando percebemos que a aposentadoria está chegando para seguir com uma vida tranquila.



Que memórias tem do começo de carreira, quando chegou a praticar handebol e basquete até se firmar no vôlei? Por que optou pelo vôlei? Se inspira nessas fases hoje?



Sempre adorei esportes, e pratiquei esses outros quando era pequena. Mas meu forte é o vôlei mesmo. Sou abençoada por ter o dom de jogar e ter isso como meu trabalho. Quantas pessoas no mundo não gostariam de ter essa chance de fazer algo que gostam com excelência?



Você e Talita são, no momento, a terceira melhor dupla do Brasil e ocupam o 4º lugar no ranking, com 3.620 pontos. Está tudo sob controle ou a situação é de alerta para vocês, mesmo sabendo que haverá outra vaga olímpica por indicação da CBV?



O ranking que define as duplas brasileiras em 2016 tem nove torneios e cada dupla tem direito a descartar os dois piores resultados. Dos quatro torneios disputados até agora, somos a única dupla com dois ouros. Então, estamos tranquilas seguindo nosso objetivo.



Houve denúncias envolvendo a cúpula da CBV e, recentemente, a Fifa teve dirigentes presos. Como foi sua reação e de colegas do vôlei desde o momento em que esses escândalos (CBV/Fifa) ocuparam as mídias? Até que ponto essa situação poderá provocar impacto negativo durante a Olimpíada?



Ninguém gosta de saber sobre casos de corrupção em qualquer lugar, dentro ou fora do esporte. O que queremos é que seja investigado e, se for comprovado, que os responsáveis sejam punidos. Mas temos que nos preocupar em jogar, os bastidores apenas acompanhamos e queremos saber o que está acontecendo.



Após o desabafo de Joana Maranhão sobre a redução da maioridade penal, o COB está orientando os brasileiros a evitar dar opiniões políticas polêmicas. O que você acha dessa medida.



Em competições grandes assim é preciso manter o foco, por isso entendo a preocupação do COB. Acho que eles estão querendo mais é preservar os atletas para se manterem focados.



Joana criticou ações de políticos em sua conta nas redes sociais, algo que o COB, se não pode monitorar, tenta persuadir os atletas a usar com cautela os celulares na hora de postar opiniões. Você é a favor da liberdade de expressão nas redes sociais, ainda que durante uma competição como o Pan ou Jogos Olímpicos? Existe um bom senso para nortear essa questão?



As redes sociais são um importante instrumento de aproximação com os torcedores. Mas é preciso tomar cuidado para não perder o foco. Nosso principal objetivo é competir e lutar por medalhas. Então, nada pode atrapalhar. Mas se o atleta souber usar de uma forma consciente, que não atrapalhe treinos e competições, é uma ótima maneira de relacionamento. Tudo é questão de bom senso. Cada um sabe até onde pode ir. Sobre o caso da Joana nem posso opinar, não tomei conhecimento a fundo. Estou competindo e brigando por uma vaga em 2016, por isso acabo tão focada aqui que nem sei muito o que está acontecendo.

