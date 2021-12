Larissa e Talita vencem Grand Slam de Klagenfurt

As brasileiras não decepcionaram no Grand Slam de Klagenfurt neste sábado. Após ficarem com três das quatro vagas nas semifinais, as duplas nacionais levaram as medalhas de ouro, prata e bronze na etapa austríaca do Circuito Mundial de vôlei de praia. O título ficou com Larissa e Talita, parceria recém-formada com o retorno de Larissa às competições.

Uma das jogadoras mais vitoriosas do vôlei de praia, Larissa abandonou a aposentadoria para retomar as disputas neste ano. E ela só precisou de três etapas do circuito para voltar ao lugar mais alto do pódio. Foi apenas a terceira medalha de ouro conquistada pelas brasileiras na atual temporada.

O Brasil não emplacava um pódio 100% nacional desde 2011, quando Talita/Maria Elisa levou o ouro no Open de Quebéc, no Canadá. Maria Clara/Carol ficou com a medalha de prata e Taiana/Vivian levou o bronze.

Para retomar o caminho das vitórias, Larissa e sua nova parceria Talita derrotaram na semifinal Ágatha e Bárbara por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. Juliana/Maria Elisa, por sua vez, bateu as italianas Menegatti e Orsi Toth por 21/08 e 21/18.

Na decisão, Larissa e Talita superaram as compatriotas Juliana e Maria Elisa por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/19. O bronze ficou com Ágatha e Bárbara Seixas, que levaram a melhor sobre Menegatti e Orsi Toth por 21/18 e 21/18.

adblock ativo