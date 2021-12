Larissa e Talita perdem nas quartas e são eliminadas em Long Beach

Após o quarto lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro, Larissa e Talita também ficarão sem lugar no pódio em sua primeira competição depois dos Jogos. No Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos, a dupla brasileira foi eliminada nas quartas de final, na madrugada deste sábado.

Elas defendiam o título conquistado no ano passado nesta etapa do Circuito Mundial, porém acabaram sendo derrotadas pelas espanholas Liliana Fernandez e Elsa Baquerizo por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18. Antes, haviam batido as locais Kelly Claes e Sara Hughes por 21/18 e 21/10, avançando às quartas de final.

Larissa e Talita vinham de uma campanha inesperada na Olimpíada, diante da expectativa de pódio no Rio. Elas foram derrotadas na semifinal e, na sequência, na disputa da medalha de bronze na Arena de Copacabana, nos Jogos Olímpicos. Assim, terminaram a competição sem vaga no pódio.

O Brasil ficou sem representantes na disputa feminina em Long Beach porque Lili/Maria Elisa e Duda/Elize Maia foram eliminadas na fase anterior do Grand Slam. Invictas na fase de grupos, Elisa e Duda perderam para as japonesas Miki Ishii e Megumi Murakami num duelo equilibrado, pelo placar de 31/29, 24/26 e 19/17.

Maria Elisa e Lili precisaram passar pela repescagem, quando superaram as locais Irene Hester Pollock e Emily Day por 16/21, 21/19 e 15/9. Mas, na sequência, não resistiram à parceria alemã formada por Laboureur e Julia Sude e foram batidas por 21/18 e 21/16, sendo eliminadas nas oitavas de final.

